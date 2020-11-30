لبنان الى متاهات ألفية - الفضل شلق

2020/11/30 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الفضل_شلق لو فُوّض الموساد الاسرائيلي لكتابة سيناريو حول تدمير لبنان لما وصل الى أكمل من السيناريو الذي يحدث اليوم بأيدي الطبقة السياسية اللبنانية.



لم يعد مهما القول أن أحدهم في لبنان، من السياسيين أو غيرهم، هو عميل خارجي، ينفذ خطة خارجية، ينضوي تحت هالة قوة خارجية، ينفذ أدوار جهة خارجية.



كلهم أو غالبيتهم العظمى يفعلون ما تريده اسرائيل، وذلك حسب سيناريو متقن وضعه الموساد.



على كل حال، القوى الداخلية تجيد ......





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