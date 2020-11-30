بعد نجاح بايدن! فلنناضل من أجل حزب عمالي اشتراكي! - جون بيترسون

2020/11/30 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جون_بيترسون حوار مع الرفيق جون بيترسون: بعد نجاح بايدن! فلنناضل من أجل حزب عمالي اشتراكي!أيتها الرفيقات والرفاق، قراء موقع ماركسي: على إثر الأحداث التي تعرفها الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة، ونظرا للأهمية الكبرى التي تكتسيها الولايات المتحدة والطبقة العاملة الأمريكية من وجهة نظر الثورة الاشتراكية العالمية، يسعدنا أن نقدم لكم، في ما يلي، حوارا مع المنظر الماركسي الثوري الأمريكي، الرفي ......





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