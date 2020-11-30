المسار- العدد 46 - الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي

2020/11/30 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_السوري_-_المكتب_السياسي العدد /46/ تشرين الثاني / نوفمبر 2020 الافتتاحية :- السياسة والاقتصاد في سورية -على الأغلب أن القول بأن انقلاب 8آذار1963قد أنتج ثورة هو صحيح، حيث أن الاستيلاء على السلطة السياسية لدولة عبر انقلاب عسكري قد قاد عبر التغيير في السلطة السياسية والعسكرية وفي الجهاز الإداري إلى انتاج أداة سلطوية تمكنت عبر (الاصلاح الزراعي) و(تأميم البنوك والمصانع)، وهما خطوتان ب ......





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