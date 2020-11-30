مدير سابق للاستخبارات الإسرائيلية: العالم الإيراني

2020/11/30 | 08:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر مدير سابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أن من الصعب على إيران "استبدال" العالم النووي الإيراني البارز،محسن فخري زاده، الذي قُتل، يوم الجمعة، بسبب الدور "المحوري" الذي قام به لتطوير برنامجها النووي

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