الحركة الامازيغية موضوع فرز طبقي - التيتي الحبيب

2020/11/30 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب انتهت المفاوضات بين مجموعة من نشطاء الحركة الامازيغية وحزب الاحرار بتوقيع وثيقة تفاهمات بين الطرفين.



جاء ذلك بعد اعلان عقد الانتخابات البرلمانية نهاية سنة 2021 وهذا سرع بالتحاق هؤلاء النشطاء بحزب الاحرار.



انهم يرغبون في المشاركة في الانتخابات ووقع اختيارهم على هذا الحزب لأنهم قدروا انه هو الورقة الرابحة التي يمكنهم لعبها.بالتحاق هؤلاء النشطاء من الحركة الامازيغية بحزب مخزني للمشاركة في ......





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