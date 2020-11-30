جو بايدن يتعرض لحادث أثناء اللعب مع كلبه

2020/11/30 | 08:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تعرض المرشح الفائز بالانتخابات الأميركية، جو بايدن، إلى التواء في كاحله، نُقل على أثره إلى عيادة أحد الأطباء.



وأصيب بايدن (78 عامًا) بالتواء في الكاحل بعدما انزلق أثناء اللعب مع كلبه "ميجور" وهو من فصيلة الراعي الألماني (جيرمن شيبرد).

وقال مكتب بايدن، "بدافع الحذر الشديد، سيتمّ فحصه بعد ظهر اليوم من قبل جرّاح عظام".

ومن المقرّر أن يؤدّي بايدن اليمين الدستوريّة في 20 كانون الثاني/يناير، ليُصبح بذلك الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ الولايات المتحدة.

فرانس برس

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