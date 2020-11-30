2020/11/30 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصرأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب خسر الانتخابات، في حين يحاول زج بلاده بمشاكل جديدة عبر اثارة النزاعات في المنطقة، لافتا الى ان الرئيس الخاسر استفز الشعب العراقي بكلامه الاخير وسط صمت حكومي مريب.وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “ترامب يحاول بشتى الطرق خلق صراع جديد بالمنطقة بمباركة صهيونية، وترحيب من دول الخليج المطبعة مع تل ابيب”.واضاف ان “قيام ترامب بتهديد العراق باستخدام القوة في حال مقتل اي عنصر اميركي داخل البلاد يمثل استفزازا جديدا للشعب العراقي، في ظل صمت حكومي مريب ازاء هذا الكلام”.ولفت الى اهمية “قيام المسؤول العراقي بالرد على مثل هكذا تصريحات وعدم تجاهل ذلك لانه سيقود الى منزلق خطير يكون فيه المواطن العراقي ضحية هذه التصريحات”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطائي: ترامب يستفز الشعب العراقي وسط صمت حكومي مريب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطائي: ترامب يستفز الشعب العراقي وسط صمت حكومي مريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).