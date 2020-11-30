​الصحة تقرر اغلاق الحوانيت المدرسية للحد من انتشار كورونا

2020/11/30 | 08:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قررت وزارة الصحة والبيئة اغلاق الحوانيت المدرسية في عموم البلاد، متوعدة بمحاسبة المدارس التي تخالف تعليمات.

وقال الوكيل الاداري للوزارة، فلاح القيسي، في حديث نقلته جريدة الصباح، اليوم (30 تشرين الثاني 2020)، ان "وزارته ستعمل بكل طاقاتها الفنية والادارية والتربوية لحماية الطلبة من فيروس كورونا، لاسيما بعد توفير اجواء آمنة وقاعات واروقة معفرة"، منوها بانه "في حال تسجيل حالات اثناء الدوام فسيتم اتخاذ الاجراء اللازم بالحجر الصحي للطالب او المعلم او اي من الهيئات التدريسية".

وأَضاف ان "هناك تنسيقا مع وزارة الصحة والمستوصفات الصحية على اتم الاستعداد لأي طارئ قد يحدث اثناء الدوام بأي مدرسة لاتخاذ الاجراءات الصحية والاحترازية اللازمة"، مشيرا الى "القيام بفحص الطلبة يوميا قبل دخولهم للصف وتكرر نفس العملية لجميع الطلبة اسبوعيا".

وافصح عن "التوجيه باغلاق جميع الحوانيت المدرسية في عموم المدارس ببغداد والمحافظات بسبب فيروس كورونا"، مؤكدا انه "ستتم محاسبة المدارس التي تخالف تعليمات غلق الحوانيت".

ولفت الى ان "حماية الطلبة والتلاميذ من فيروس كورونا ستتم بالتنسيق مع الهيئات المحلية والمنظمات الدولية والوزارات لتوفير المستلزمات الوقائية، الى جانب التدابير التي تشترك بها الأسر مع الادارات المدرسية من لبس الكمامات والكفوف واستعمال المعقمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي".

A.Sh

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