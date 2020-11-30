2020/11/30 | 08:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين النائب المستقل باسم خشان، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رهن تسليم رواتب الموظفين العام المقبل بإقرار موازنة 2021 في حين انه لم يسلم البرلمان أي موازنة تتعلق بالعام الجاري او القادم.وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “ العراق اصبح في رمال متحركة بسبب فشل الكاظمي في إدارة البلد وخاصة الملف الاقتصادي الذي يحتاج الى شخصيات كفوءة تنقذه من المنزلق الخطير الذي يمر به”.وأضاف ان “الكاظمي اقر بعدم قدرته على دفع الرواتب في حال عدم إقرار موازنة 2021 في حين انه لم يقدمها الى البرلمان، وكذلك فأن موازنة العام الجاري لم يقدمها الى البرلمان أيضا”.وبين ان “البلد يسير نحو الأسوأ في ظل حكومة الكاظمي، حيث لم تتمكن من إيجاد مخارج اقتصادية او مالية يمكنها معالجة الوضع الراهن”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب مستقل: الكاظمي لم يرسل موازنة 2021 الى البرلمان ورهن رواتب الموظفين باقرارها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب مستقل: الكاظمي لم يرسل موازنة 2021 الى البرلمان ورهن رواتب الموظفين باقرارها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).