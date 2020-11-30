سيمنز الالمانية تكشف سببًا رئيسيًا “أوقف” خطتها لتنفيذ “خارطة طريق” الكهرباء في العراق وتحقيق الاكتفاء الذاتي

2020/11/30 | 09:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف شركة سيمنز الالمانية، عن المعوقات التي أدت الى تعويق خطتها المرسومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء في العراق خلال 4 سنوات.

وقال المدير التنفيذي للشركة مصعب الخطيب، في تصريحات صحفية، إنه “سبق للشركة أن تقدمت بستراتيجية متكاملة لتوفير الطاقة الكهربائية للعراق باسم (خارطة الطريق)، وكان من ضمنها تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال أربع سنوات، إلا أن وجود تحديات لتلبية متطلبات قطاع الكهرباء ومنها عدم توفير الكميات الكافية من الوقود؛ أثر في الاستمرار بهذه الخطة”.

وأشار الى أنه “يمكن الاستفادة من الغاز المصاحب لتغذية محطات الكهرباء، ومن مشتقاته لدعم الموازنة العامة من خلال هذه المواد المستخرجة الثمينة”.

ولفت الخطيب إلى أن “تذبذب أسعار النفط العالمية، والتراجع الاقتصادي الذي نتج عن جائحة كورونا؛ أثرا في وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية في العراق، وهذه التحديات لا يواجهها العراق فقط؛ ولكنها جزء من التحديات التي يواجهها العالم”.

وبين، “أننا نحرز تقدماً في تنفيذ مشاريعنا، ونشعر بالتفاؤل من السياسات الاقتصادية والبرامج الإصلاحية التي أعلنت عنها الحكومة، ورغبتها في المضي قدُماً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للدولة، بما يدعم مستويات الأداء الاقتصادي”.

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