مستشار ترامب يتوجه إلى السعودية وقطر

2020/11/30 | 09:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتوجه على رأس وفد إلى السعودية وقطر لإجراء محادثات.

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