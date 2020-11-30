الأنبار: الإعمار بصدد عرض طريق المرور السريع للاستثمار

2020/11/30 | 09:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} كشفَ مستشار محافظ الانبار عزيز خلف الطرموز عن اعلان طريق المرور السريع في محافظة الانبار الى الاستثمار.

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