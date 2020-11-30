2020/11/30 | 09:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اكتماله ليصبح بدرا، سيحدث خسوف شبه الظل للقمر وسيكون مرئيا في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين في أجزاء من أميركا الشمالية والجنوبية، وفقا لموقع "سي أن أن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لعشاق الفلك.. خسوف "شبه الظل" للقمر في عدة مناطق بالعالم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لعشاق الفلك.. خسوف "شبه الظل" للقمر في عدة مناطق بالعالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).