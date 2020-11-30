نائب عن الفتح يشدد على ضرورة استثمار الصندوق العراقي الصيني لاعمار البلد

2020/11/30 | 09:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصشدد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر على ضرورة استغلال الحكومة للاموال التي رصدها العراق لتنفيذ الاتفاقية الصينية، من اجل تنفيذ عدة مشاريع مهمة يحتاجها البلد.وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “ العراق لديه اتفاقية مهمة وتعاون استراتيجي مع الجانب الصيني يجب ان يستثمر بالشكل الأمثل من اجل اعمار البلد وتطوير بناه التحتية وانشاء المشاريع المنتجة”.وأضاف ان “مايصل الى مليار دولار تم رصده لتنفيذ المشاريع الصينية في العراق، وبالتالي فأن الحكومة يجب ان تستثمر هذا المبلغ لتنفيذ مايحتاجه البلد”.وشدد على ضرورة “عدم ذهاب الحكومة نحو دول أخرى اقل شأناً من الصين من اجل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية للعراق، في حين ان هناك أموال في الصندوق العراقي الصيني يجب استغلالها بالشكل الصحيح من اجل احياء الاتفاقية بالشكل الصحيح”.



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