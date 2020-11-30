التربية تغلق الحوانيت المدرسية في عموم البلاد

2020/11/30 | 09:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..قررَت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، اغلاق الحوانيت المدرسية في عموم البلاد، بينما اكدت ان حماية الطلبة من كورونا تعد مسؤولية تضامنية بمساندة جميع الجهات محلية واجنبية.وقال الوكيل الاداري بالوزارة الدكتور فلاح القيسي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة ستعمل بكل طاقاتها الفنية والادارية والتربوية لحماية الطلبة من فيروس كورونا، لاسيما بعد توفير اجواء آمنة وقاعات واروقة معفرة، منوها بانه في حال تسجيل حالات اثناء الدوام فسيتم اتخاذ الاجراء اللازم بالحجر الصحي للطالب او المعلم او اي من الهيئات التدريسية”.وأضاف القيسي، أن “هناك تنسيقا مع وزارة الصحة والمستوصفات الصحية على اتم الاستعداد لأي طارئ قد يحدث اثناء الدوام بأي مدرسة لاتخاذ الاجراءات الصحية والاحترازية اللازمة”، مشيرا الى “القيام بفحص الطلبة يومياً قبل دخولهم للصف وتكرر نفس العملية لجميع الطلبة أسبوعيا”.وافصح القيسي عن “التوجيه باغلاق جميع الحوانيت المدرسية في عموم المدارس ببغداد والمحافظات بسبب فيروس كورونا، مؤكدا انه ستتم محاسبة المدارس التي تخالف تعليمات غلق الحوانيت”، لافتا الى ان “حماية الطلبة والتلاميذ من فيروس كورونا ستتم بالتنسيق مع الهيئات المحلية والمنظمات الدولية والوزارات لتوفير المستلزمات الوقائية، الى جانب التدابير التي تشترك بها الأسر مع الادارات المدرسية من لبس الكمامات والكفوف واستعمال المعقمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي”.



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