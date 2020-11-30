النفط تطرح خطة للتوسع بإنشاء المصافي الاستثمارية

2020/11/30 | 09:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداكدَت وزارة النفط، أنها تعمل خلال العشر سنوات المقبلة على التوسع ببناء المصافي الاستثمارية وتشجيع الشركات العالمية للولوج بهذا المضمار.

وقال وكيل الوزارة حامد الزوبعي في تصرح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تعمل ضمن خطتها للتوسع بانشاء المصافي عن طريق الاستثمار"، مؤكدا أن "العمل يسير بخطى حثيثة مع الشركات الاستثمارية لخلق موازنة تلبي حاجة المستثمر والبلد من المنتجات النفطية".

واضاف: "الوزارة لديها حاليا مشاريع لبناء عدد من المصافي ستنفذ عن طريق الاستثمار كالفاو والناصرية والكوت وميسان وكركوك وحديثة"، منوها على أن "انجازها اعتمد وفق خطة معدة لغاية العام 2030 يتم تنفيذها بالتدريج عند استكمال الشركات المستثمرة استعداداتها ليتسنى بعدها توقيع العقود".

وكشف الزوبعي عن "معوقات لدى المستثمرين تخص التمويل لاسيما مع الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم باسره وهي التي تؤخرهم للدخول بهكذا مشاريع"، موضحاً أن "الوزارة تحاول تسهيل متطلبات المستثمرين للبدء بانشاء هذه المصافي".

وكان وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل اكد سابقا مضي الوزارة باجراءات اعادة دعوة الشركات العالمية للمشاركة بتنفيذ مصفى (الفاو) الاستثماري بطاقة (300) الف برميل يومياً بأسلوب (BOO ) او ( BOOT) وفق قانون الاستثمار في المصافي المرقم 64 لسنة (2007) وتعديلاته.





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