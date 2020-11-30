خبير اقتصادي: الايرادات غير النفطية كافية لتجاوز العجز المالي للعراق

2020/11/30 | 09:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين الخبير النفطي وسام التميمي، ان الإيرادات غير النفطية للعراق كافية لتجاوز العجز المالي المرجح في موازنة العام المقبل، لافتا الى ان الفساد يشكل العقبة الوحيدة امام حصول الدولة على إيراداتها غير النفطية.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “هناك ترجيحات بوجود عجز في موازنة العام المقبل يصل الى 50 تريليون دينار في وقت مازالت فيه أسعار النفط عند مستوى الأربعين دولار للبرميل، وفي حال الارتفاع فأن العجز سينخفض اكثر من الرقم المتوقع”.وأضاف ان “الإيرادات غير النفطية كافية لتجاوز العجز المالي في الموازنة، لكن الفساد يمثل العقبة الوحيدة التي تقف امام حصول الدولة على إيراداتها بالأرقام الحقيقية”.وبين ان “الكثير من الموارد غير مستغلة بالشكل الصحيح وخاصة مايتعلق بالغاز والمساحات الزراعية والأراضي السكنية المهجورة، فضلا عن ملف الاتصالات الذي يرفد الدولة بايرادات قد تشكل 10 بالمئة من الموازنة او اكثر من ذلك”.



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