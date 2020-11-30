بعد انتاجه لقاح ضد الفيروس.. مركز روسي يرجح انتهاء وباء كورونا العام المقبل

2020/11/30 | 09:17 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

رجح مركز "فيكتور" العلمي الروسي، المنتج للقاح "إبيفاك كورونا"، إن يشهد العالم خلال العام المقبل نهاية انتشار وباء كوفيد-19، فيما اكد ان ذلك لا يمثل نهاية للفيروس الذي سيبقى وجوده مستمر.

وقالت مديرة المركز، رينات ماكسيوتوف، إن عدد الإصابات بالفيروس يزداد كل يوم، وسينتهي الوباء بمجرد تكون "مناعة القطيع"، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب تطعيم نصف السكان، مؤكدة أن نهاية الوباء لا تعني نهاية الفيروس.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل أكثر من 564 ألف إصابة بالفيروس، وتوفي 8985 شخصا، حول العالم خلال اليوم الماضي وحده.

واستنادا إلى آخر الأرقام والاحصاءات الصادرة عن جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الاثنين، فقد ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس حول العالم إلى 62.6 مليون، وتوفي منذ بدء تفشي الوباء أكثر من مليون و458 ألف شخص.

المصدر: نوفوستي

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