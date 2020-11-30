2020/11/30 | 09:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوبك+ تفشل في الاتفاق على تأخير رفع الإنتاج قبل الاجتماع الكبير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/30 | 09:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوبك+ تفشل في الاتفاق على تأخير رفع الإنتاج قبل الاجتماع الكبير) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوبك+ تفشل في الاتفاق على تأخير رفع الإنتاج قبل الاجتماع الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).