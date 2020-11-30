وزير الصحة: حملة التلقيح ضد شلل الأطفال تشمل 1.8 مليون طفل

2020/11/30 | 09:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اطلقَت وزارة الصحة اكبر حملة لمكافحة شلل الاطفال في 17 محافظة تهدف لتلقيح مليون و800 الف طفل دون سن الخامسة من العمر بواسطة 5 الاف فرقة ثابتة وجوالة على مدى خمسة ايام.وقال وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “اطلاق الحملة جاء بعد دراسة تفصيلية للمعايير الصحية الدولية في القضاء على مرض شلل الاطفال واستخدام أداة تقييم المخاطر المعتمدة عالميا مع مراعاة الوضع الوبائي لجائحة كورونا”.وأضاف التميمي، أن “لقاح شلل الاطفال يزيد من مناعتهم في مواجهة الامراض الخطير”ة، مؤكدا “نجاح جهود ابطال الجيش الابيض الذين يجتهدون باكثر من اتجاه فهناك من يكافح شلل الاطفال و وباء كورونا، وهناك من ينقذ المرضى في ردهات الطوارئ والعناية المركزة واجراء العمليات وتقديم الخدمات الطبية الأخرى”.واكد ان “لقاح شلل الاطفال آمن ومستورد من مناشئ رصينة من شركة (باستور) التي تعد ارقى الشركات العالمية في مجال اللقاحات، وتم اخضاعه لفحوصات وزارة الصحة والاجهزة الرقابية”، لافتا الى ان “الوزارة تعمل بفريق مشترك مع منظمة الصحة العالمية وباشراف اليونيسيف لانجاح الحملة”.واوضح التميمي ان “الحملة انطلقت في 17 محافظة تشمل 46 قطاعا للرعاية الصحية وتستهدف شمول مليون و800 الف و277 طفلا دون سن الخامسة من العمر وتستمر لمدة خمسة ايام، ويشارك فيها اكثر من 5 الاف فرقة تلقيحية في جميع المحافظات”.وأشار وزير الصحة إلى أن “هناك فرقا جوالة ستنتقل من دار الى دار لتلقيح جميع الاطفال، فضلا عن فرق ثابتة في جميع القطاعات الاخرى بعموم المراكز الصحية”، داعيا الاسر الى “ضرورة جلب (كارت) اللقاحات للاطفال المشمولين اثناء زياراتهم الى المراكز الصحية ليتسنى للفرق تلقيح الاطفال المشمولين ومتابعة المتسربين من جدول اللقاحات الروتيني”.



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