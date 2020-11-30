صلاح الدين تتفق مع الحشد الشعبي على تأمين عودة النازحين

2020/11/30 | 09:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن مدير اعلام محافظة صلاح الدين جمال عكاب، الاثنين، عن وضع خطة متكاملة مع الحشد الشعبي لتحقيق الامن وتأمين حياة المواطنين وانهاء ملف النزوح.وقال عكاب في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “محافظ صلاح الدين حدد عودة نازحي سيد غريب يوم الخميس المقبل بعد استكمال الاجراءات اللوجستية ضمن برنامج المصالحة المجتمعية الشامل”.وأضاف أنه “تم وضع خطة مع قادة القوات الماسكة للارض لتدارس الاجراءات الاحترازية والاستباقية في منع الارهابيين من تحقيق مكاسب اعلامية واعادة نشر القوات، اضافة الى الشروع بحملة واسعة للتدقيق الامني وتفعيل عمل المختارين في مناطق جنوبي المحافظة.وافصح عن “اتفاق المحافظ مع قادة عمليات سامراء وشرطة المحافظة وقوات الحشد الشعبي وامن الحشد والاستخبارات، على خطة متكاملة لتحقيق الامن وتأمين حياة المواطنين وانهاء ملف النزوح”.



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