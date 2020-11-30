العمل تعلن اتخاذ إجراءات قانونية بحق المقترضين المتلكئين

2020/11/30 | 09:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، عن اتخاذ اجراءات قانونية وادارية بحق المقترضين المتلكئين للحفاظ على المال العام.وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “الوزارة ستتخذ اجراءاتها القانونية والادارية بحق المقترضين المتلكئين من اجل تسديد الاقساط التي بذمتهم وحجز رواتب الكفلاء للحفاظ على المال العام”.وأشار باهض الى “وجود لجان تتابع تطبيق الضوابط التي من شأنها استرداد الديون، لاسيما بعد الكشف عن وجود بعض المؤسسات غير المتعاونة في استقطاع الاقساط المترتبة على كفلاء المقترضين غير الملتزمين بالسداد، حيث سيتم رفع دعوى قضائية بذلك”.وتابع ان “الوزارة تعمل على اجراء جولات ميدانية لمحافظتي صلاح الدين ونينوى لمتابعة ذلك ، وتم الايعاز الى الاقسام المعنية ببذل اقصى الجهود بالتهيئة للعمل بدفعة القروض التي اطلقت استماراتها الالكترونية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخرا”.



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