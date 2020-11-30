أسبوع بلا وفيات بسبب كورونا.. ديالى تستمر بالارقام المنخفضة

2020/11/30 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

ديالى تسجل 135 اصابة و115 شفاء ولم تسجل لليوم السابع على التوالي اي حالة وفاة اجمالي الاصابات ١٨٧٢٦الشفاء ١٧٦٧٧الوفيات ٢٥٨

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