سيمنس: ماضون بخارطة الطريق التي اتفقنا عليها مع الحكومة العراقية السابقة

2020/11/30 | 09:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعربَت عملاق الطاقة العالمية شركة «سيمنس» الألمانية، الاثنين، عن أملها بترسيخ التعاون مع العراق والعمل على سد حاجة البلاد من الكهرباء خلال الفترة المقبلة، مؤكدة المضي قدماً في ستراتيجية «خارطة الطريق» التي اتفقت على تنفيذها في العراق مع الحكومات السابقة.وقال المدير التنفيذي لشركة «سيمنس» مصعب الخطيب، في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، «سبق للشركة أن تقدمت بستراتيجية متكاملة لتوفير الطاقة الكهربائية للعراق باسم (خارطة الطريق)، وكان من ضمنها تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال أربع سنوات، إلا أن وجود تحديات لتلبية متطلبات قطاع الكهرباء ومنها عدم توفير الكميات الكافية من الوقود؛ أثر في الاستمرار بهذه الخطة”.وأشار الخطيب إلى أنه “يمكن الاستفادة من الغاز المصاحب لتغذية محطات الكهرباء، ومن مشتقاته لدعم الموازنة العامة من خلال هذه المواد المستخرجة الثمينة».وأضاف ، أن «تذبذب أسعار النفط العالمية، والتراجع الاقتصادي الذي نتج عن جائحة كورونا؛ أثرا في وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية في العراق، وهذه التحديات لا يواجهها العراق فقط؛ ولكنها جزء من التحديات التي يواجهها العالم»، مبيناً «أننا نحرز تقدماً في تنفيذ مشاريعنا، ونشعر بالتفاؤل من السياسات الاقتصادية والبرامج الإصلاحية التي أعلنت عنها الحكومة، ورغبتها في المضي قدُماً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للدولة، بما يدعم مستويات الأداء الاقتصادي».



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