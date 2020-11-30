2020/11/30 | 09:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} بـحـثـت الإدارة المـحـلـيـة فـي واسـط، مـع وفــد مـن وزارة المـــوارد المـائـيـة إجــــــــــراءات مـــواجـــهـــة مــخــاطــر الـفـيـضـانـات والــســيــول ومـتـابـعـة مناسيب نهر دجلة، فيما أشارت إلى أن رئيس الوزراء وعد بتعويض المتضرين من السيول والفياضانات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعد بتعويض متضرري السيول والفيضانات في واسط) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعد بتعويض متضرري السيول والفيضانات في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).