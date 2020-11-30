بعد الفحص النهائي.. إعلان تفاصيل حالة بايدن الصحية

2020/11/30 | 09:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} أُصيب الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، بكسر في قدمه اليمنى وسيتوجّب عليه أن ينتعل حذاءً طبّيًا، بحسب ما أعلن فريقه الأحد، بعد أن نُقل الرجل (78 عاما) إلى الطبيب إثر انزلاقه أثناء اللعب مع كلبه.

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