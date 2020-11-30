مع اشتداد الخلاف التجاري.. أستراليا تهدد الصين بـ

2020/11/30 | 09:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أحدث نزاع تجاري بعد تعطل إمدادات السلع من الفحم إلى النبيذ، تستعد أستراليا لاتخاذ إجراء ضد الصين في منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية على واردات الشعير، بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

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