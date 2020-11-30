بورصةالعراق: انخفاض في سعر صرف الدولار

2020/11/30 | 09:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ينشر "ناس" سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية ليوم الإثنين (30 تشرين الثاني 2020)، بحسب رصد مختصين.



أسعار مكاتب الصيرفة:

سعر بيع الدولار 125,750

سعر شراء الدولار 124,750

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو : 100 يورو 119,76 دولار

الأسترليني : 100 باوند 133,44 دولار

الليرة التركية : 100 دولار 785,17 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً $ 1770,70

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 47,40 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 44,60 دولار

وكانت أسعار الصرف ليوم أمس الاحد (29 تشرين الثاني 2020) بحسب رصد مختصين.

سعر بيع الدولار 126,000

سعر شراء الدولار 125,000

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