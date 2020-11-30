“تقدم” تنشر أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق

2020/11/30 | 09:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة “تقدم” أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق اليوم الأثنين.

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 125,750

سعر شراء الدولار ⬅️ 124,750

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو : 100 يورو ⬅️ 119,76 دولار

الأسترليني : 100 باوند ⬅️ 133,44 دولار

الليرة التركية : 100 دولار ⬅️ 785,17 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️$ 1770,70

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 47,40 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 44,60 دولار

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