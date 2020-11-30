تطمينات “مرتبكة” وغير واثقة: هل سيتم تخفيض الرواتب فعليًا في العام المقبل؟

2020/11/30 | 09:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت اللجنة المالية عدم وجود أي معلومات حتى الان تخص تخفيض رواتب الموظفين بموازنة العام المقبل.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريحات صحفية تابعتها “يس عراق”، إنه “لاوجود لأي معلومات عن تخفيض في مخصصات الموظفين في موازنة العام المقبل”.

وأشار إلى ان “الحكومة لم تقدم شيئاً بخصوص سلم الرواتب الجديد”.

وبين عضو اللجنة المالية أن “إقرار قانون الخدمة المدني، سينظم عمل الموظفين بشكل كبير، لأنه سيكون المؤسسة الجامعة لكل موظفي الدولة في مؤسسة واحدة”.

وأضاف، أن “أحد أهداف مجلس الخدمة، هو وضع سلم موحد ومخصصات موحدة”.

وأوضح كوجر، “هناك تفاوتا كبيرا بين دائرة واخرى في توزيع المخصصات، وهو أمر غير عادل”.

وتابع أن “توزيع هذه المخصصات بشكل عادل، يسمح للحكومة بإجراء التنقلات بسهولة من دائرة الى أخرى، لذلك لا بد من إلغاء هذه الفروقات”.

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