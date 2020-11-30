تراجع النفط على خلفية بوادر خلاف أوبك + قبل الاجتماع الرئيسي

2020/11/30 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادانخفض النفط، الاثنين، حيث ظل الإجماع داخل أوبك + على تأجيل زيادة الإنتاج المخطط لها لشهر كانون الثاني بعيد المنال قبل اجتماع الرئيسي للمنظمة في وقت لاحق من اليوم.

وقال أحد المندوبين إن معظم المشاركين في مناقشة غير رسمية لوزراء أوبك + يوم الأحد أيدوا إبقاء قيود الإنتاج عند المستويات الحالية حتى الربع الأول، على الرغم من وجود معارضة من الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان.

ولا يزال النفط يستعد لتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ ايار، حيث أدت اكتشاف الجديدة للقاح Covid-19 إلى زيادة التفاؤل بشأن انتعاش طويل الأجل في استهلاك الوقود.

وما لم يتم تعديل اتفاقية أوبك + الحالية هذا الأسبوع، مع ذلك، سيعيد المنتجون تشغيل حوالي 1.9 مليون برميل يوميًا من الإنتاج المتوقف، مما قد يدفع السوق العالمية إلى الفائض.

في حين أن غالبية المراقبين يتوقعون تأخيرًا لمدة ثلاثة أشهر لزيادة الإنتاج المخطط لها ، فإن ارتفاع الأسعار الأخير قد يعقد المحادثات، ويواجه بعض المنتجين مثل العراق - الذي يسعى للحصول على مدفوعات مقدمة مقابل خامه - ضغطا نقديا ويحرصون على ضخ المزيد.

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