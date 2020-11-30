خلية الإعلام الأمني تعلن تنفيذ 'خطة انتشار' في الناصرية

2020/11/30 | 10:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن البدء بتنفيذ "خطة انتشار" أمنية في مدينة الناصرية، عازية ذلك إلى فرض القانون وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قيادة عمليات سومر بدأت بتنفيذ خطة انتشار أمني داخل مركز محافظة ذي قار/ مدينة الناصرية بعد وصول التعزيزات الامنية (اللواء السابع والثلاثين بالجيش ولواء المهمات الخاصة بالشرطة الاتحادية)".

وبينت الخلية أن ذلك جاء "لفرض القانون وتعزير الأمن وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة"، مضيفة أن "الإجراءات الأمنية مازالت مستمرة".





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