تفاؤل اللقاح يضع الذهب على مسار أسوأ أداء شهري في 4 سنوات

2020/11/30 | 10:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادانخفض الذهب الاثنين 30 نوفمبر ويمضي على مسار تسجيل أسوأ أداء شهري في أربع سنوات، إذ حفز تفاؤل بشأن انتعاش اقتصادي من فيروس كورونا مدفوع باللقاح المستثمرين على شراء أصول تقليدية عالية المخاطر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية نحو 1% إلى 1771.22 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش، ليهبط 5.7% منذ بداية الشهر الجاري، في أكبر تراجع منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016.



وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1775 دولارا.

هذا وعززت بيانات الصين المعنويات، إذ أظهرت بيانات أن أنشطة المصانع في الصين سجلت نموا بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في نوفمبر تشرين الثاني.

ويترقب المستثمرون الآن شهادة يدلي بها جيروم باول رئيس الفدرالي الأميركي أمام الكونغرس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 2.9% إلى 22.03 دولار، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 959.13 دولار وانخفض البلاديوم 0.2% إلى 2420.36 دولار.

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