رئيس منبئين يحذر من موجة سيول بالمناطق الشرقية والأنواء الجوية تنشر توقعات مطمئنة

2020/11/30 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الإثنين (30 تشرين الثاني 2020)، توقعات حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد، التي ستشهد صحوا مع بعض من الضباب عدا اليوم في عموم العراق.

وذكرت الهيأة في جداول توضيحية اطلعت عليها (بغداد اليوم)، أن "المنطقة الوسطى سيكون الطقس فيها اليوم صحوا مع قطع من الغيوم، كما يتشكل الضباب في بعض الاماكن يزول تدريجيا، لا تغير في درجات الحرارة، فيما ستكون الرياح شمالة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة".

وأضافت الجداول، أن "المنطقة الشمالية سيكون طقسها صحوا مع قطع من الغيوم، كما يتشكل الضباب في بعض الاماكن يزول تدريجيا، لا تغير في درجات الحرارة، اما الرياح فستكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة".

وأشارت إلى أن "الطقس اليوم في المنطقة الجنوبية، سيكون صحوا مع قطع من الغيوم، ولا تغير بدرجات الحرارة ، والريح شمالية غربية السرعة".

اما طقس يوم غد فقد توقع رئيس منبئين جوين اقدم، محمود عبد اللطيف، بأن تشهد المنطقتين الجنوبية والوسطى تساقطاً للأمطار.

وقال عبد اللطيف في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المنطقتين الوسطى والجنوبية ستشهدان تساقط للأمطار يوم غد الثلاثاء، فيما ستضرب مناطق جنوب شرق البلاد، سيول قادمة من إيران".

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