عمليات سومر تبدأ بعملية انتشار في الناصرية بعد وصول تعزيزات من بغداد

2020/11/30 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين (30 تشرين الثاني 2020)، بدء عمليات سومر بعملية انتشار في الناصرية بعد وصول تعزيزات أمنية من العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قيادة عمليات سومر، بدأت بتنفيذ خطة انتشار أمني داخل مركز محافظة ذي قار، في مدينة الناصرية بعد وصول التعزيزات الأمنية".وأوضح البيان، أن التعزيزات الأمنية التي وصلت هي "(اللواء السابع والثلاثون جيش، ولواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية)، لفرض القانون وتعزير الأمن وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة"، مبيناً أن "الإجراءات الأمنية ما زالت مستمرة".

وأمس الاحد، وصل الفريق الذي شكله رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى محافظة ذي قار، لمتابعة التوترات الأخيرة والصدامات بين متظاهرين في ساحة الحبوبي والتي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى.

وقال مصدر لـ (بغداد اليوم) أول من أمس السبت، إن "القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أمر بإرسال قوة أمنية إلى محافظة ذي قار".

وقرر رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الاحد، تشكيل لجنة "فريق أزمة الطوارئ" لحماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة.

وقال الكاظمي في بيان، "انطلاقاً من حرصنا على فرض القانون، وترسيخ قيم الدولة، وتقويض كلّ ما من شأنه تصعيد التوترات بين أبناء البلد الواحد ، وتهديد الدولة ومؤسساتها، ولأننا نجد من الضروريّ فرض القانون بطريقة تؤمّن وتحمي المتظاهرين السلميين، وفرزهم عن المخرّبين، فإن الأحداث المؤسفة التي جرت في ذي قار أخيراً تستدعي موقفاً مسؤولاً على كل المستويات".

واضاف، انه "على ذلك، قررنا تشكيل لجنة عالية المستوى من الحكومة المركزية بعنوان (فريق أزمة الطوارئ) يمنح صلاحيات إدارية ومالية وأمنية لحماية المتظاهرين السلميين، ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة، وقطع الطريق أمام كل ما من شأنه زرع الفتنة، وجعل المتظاهرين السلميين في مواجهة مع الدولة التي حرصت منذ أن تولّت الحكومة مسؤوليتها، على نصرة الاحتجاج السلمي، ودعم التوجّهات العادلة التي طالب بها شباب العراق".

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