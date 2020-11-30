المالية النيابية: الحديث عن تخفيض مخصصات الموظفين عار عن الصحة

2020/11/30 | 10:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين، المعلومات المتداولة عن تخفيض مخصصات الموظفين في العام المقبل، مؤكدة ان الحكومة لم تقدم شيئاً بخصوص سلم الرواتب الجديد.وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح صحفي، ان “الحديث عن أي معلومات تخص تخفيض مخصصات الموظفين في موازنة العام المقبل، عار عن الصحة”، مبينا أن “الحكومة لم تقدم …

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