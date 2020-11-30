سيمنس الالمانية: ماضون بخارطة الطريق العراقية

2020/11/30 | 10:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعربَت عملاق الطاقة العالمية شركة سيمنس الألمانية، عن أملها بترسيخ التعاون مع العراق والعمل على سد حاجة البلاد من الكهرباء خلال الفترة المقبلة، مؤكدة المضي قدماً في ستراتيجية خارطة الطريق التي اتفقت على تنفيذها في العراق مع الحكومات السابقة.وقال المدير التنفيذي لشركة سيمنس مصعب الخطيب، في تصريح صحفي انه “سبق للشركة أن تقدمت …

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