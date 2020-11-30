الفتح يأمل برد ايراني على اغتيال العالم النووي من دون تأثير بأمن المنطقة

2020/11/30 | 10:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادخاطب تحالف الفتح ايران بشأن عملية اغتيال العالم النووي الايراني قائلا “عهدنا بالقيادة الحكيمة لايران في الرد على الاغتيال من دون التاثير بامن المنطقة”.واعرب تحالف الفتح في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه اليوم عن تعازيه ومواساته للجمهورية الإسلامية وقيادتها المباركة وشعبها المقاوم الصامد باستشهاد الدكتور محسن فخر زاده الخبير النووي برصاص عملاء …

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