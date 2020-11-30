2020/11/30 | 10:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا / انخفضت اسعار النفط،اليوم الاثنين، حيث ظل الاجماع داخل / اوبك +/ على تأجيل زيادة الإنتاج المخطط لها لشهر كانون الثاني بعيد المنال قبل الاجتماع الرئيسي للمنظمة في وقت لاحق من اليوم.حيث سجل سعر برميل خام برنـت 47,40 دولارا ، اما سعر برميل الخام الامريكـي فسجل 44,60 دولارا .وما يزال النفط يستعد لتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ ايار، حيث أدى اكتشاف لقاح Covid-19 إلى زيادة التفاؤل بشأن انتعاش طويل الأجل في استهلاك الوقود.وما لم يتم تعديل اتفاقية أوبك + الحالية هذا الأسبوع، مع ذلك، سيعيد المنتجون تشغيل حوالي 1.9 مليون برميل يوميًا من الإنتاج المتوقف، مما قد يدفع السوق العالمية إلى الفائض./ انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع اسعار النفط على خلفية بوادر خلاف / اوبك + / قبل الاجتماع الرئيس) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع اسعار النفط على خلفية بوادر خلاف / اوبك + / قبل الاجتماع الرئيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).