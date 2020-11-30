خلية الاعلام الامني تؤكد تنفيذ خطة انتشار امني داخل مدينة الناصرية

2020/11/30 | 10:23 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكدت خلية الاعلام الأمني تنفيذ خطة انتشار امني داخل مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.وذكر بيان للخلية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه " بدات قيادة عمليات سومر تنفيذ خطة انتشار امني داخل مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار ، بعد وصول التعزيزات الامنية ( اللواء السابع والثلاثون من الجيش ولواء المهمات الخاصة من الشرطة الاتحادية ) لفرض القانون وتعزيز الامن وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة "./انتهى9

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