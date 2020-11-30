2020/11/30 | 10:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن القومي في العراق قاسم الأعرجي، أن مهمة فريق أزمة الطوارئ التي يتولى رئاستها في محافظة ذي قار أتى لفرض القانون وهيبة الدولة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. الأعرجي يكشف عن مهمته في محافظة ذي قار) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. الأعرجي يكشف عن مهمته في محافظة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).