الرئيس العراقي يعلق على نجاح الإنتخابات المقبلة

2020/11/30 | 10:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الرئيس العراقي برهم صالح، مع اثنين من نواب البرلمان للتباحث بشأن عوامل نجاح الانتخابات المقبلة....

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