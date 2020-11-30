تحالف الفتح: اغتيال فخري زاده لا يزيد الثورة الإسلامية إلا قوة

2020/11/30 | 10:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان تحالف الفتح في العراق، جريمة اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زاده، مؤكدا ان تلك الجريمة لا تزيد الثورة الإسلامية الا قوة امام المشروع ال...

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