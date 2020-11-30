برلمان كوردستان يناقش بدء العام الدراسي الجديد

2020/11/30 | 10:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تستضيف لجنة التربية والتعليم العالي في برلمان كوردستان، وزيري التربية والتعليم العالي في لمناقشة بدء العام الدراسي الجديد.

وقال راهي رهبر سيد ابراهيم عضو لجنة التربية والتعليم في برلمان كوردستان خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان لجنة التربية والتعليم العالي ستستضيف وزيري التربية والتعليم العالي في حكومة اقليم كوردستان يوم الاحد المقبل.

واضاف: ان الاجتماع سيناقش بدء العام الدراسي الجديد واوضاع المعلمين والمحاضرين وعملية الامتحانات ومعالجة المشاكل التي تعترض العملية التربوية.

واوضح: ان كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني تؤيد بدء العام الدراسي الجديد مع اتباع التعليمات والاجراءات الوقائية اسوة بباقي محافظات العراق.

PUKmedia خاص ‌

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