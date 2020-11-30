النفط ينخفض بعد جولة مكاسب على خلفية “تسريبات أوبك”

2020/11/30 | 10:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

انخفض النفط، الاثنين، حيث ظل الإجماع داخل أوبك + على تأجيل زيادة الإنتاج المخطط لها لشهر كانون الثاني بعيد المنال قبل اجتماع الرئيسي للمنظمة في وقت لاحق من اليوم.

وقال أحد المندوبين إن معظم المشاركين في مناقشة غير رسمية لوزراء أوبك + يوم الأحد أيدوا إبقاء قيود الإنتاج عند المستويات الحالية حتى الربع الأول، على الرغم من وجود معارضة من الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم يناير 57 سنتًا إلى 44.96 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية اعتبارًا من الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها 8٪ الأسبوع الماضي.

وانخفض خام برنت لشهر يناير 1.2٪ إلى 47.61 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد ارتفاعه 0.8٪ يوم الجمعة.

تواصل الصين انتعاشها القوي من الانهيار الناجم عن الفيروس ارتفع المقياس الرسمي لنشاط التصنيع بشكل أسرع مما كان متوقعًا في تشرين الاول.

في غضون ذلك ، يشهد الشرق الأوسط مرة أخرى تصاعد التوتر بعد أن اتهمت إيران إسرائيل والولايات المتحدة بالوقوف وراء اغتيال أحد كبار علماءها النوويين الجمعة ، متعهدة بالانتقام.

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