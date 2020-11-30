الكاظمي يوجه بإرسال موازنة 2021 فورا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تدقيقها

2020/11/30 | 10:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قرب افتتاح مشروعين استراتيجيين في محافظة ذي قار، فيما اشارت إلى ان الكاظمي وجه بإرسال الموازنة فورا الى الأمانة العامة لغرض تدقيقها

وقال المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء حيدر مجيد إنه “بعد ان عقد مجلس الوزراء جلسته الاستثنائية في محافظة ذي قار، باشرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتنفيذ مخرجات هذه الجلسة لمتابعة المشاريع”.

واضاف، ان “سلسلة لقاءات عقدت مع وكلاء الوزارات المعنية، والشركات المنفذة للمشاريع المتوقفة منذ سنوات ، مؤكدا انه تم افتتاح جسر النصر الذي كان متلكئا منذ 8 سنوات بزمن قياسي، وبجهد مضاعف من قبل ملاكات شركة اشور العامة”.

واشار الى ان “نهاية الشهر الحالي سيشهد افتتاح مشروعين الأول ماء الإصلاح في منطقة الجبايش والآخر تأهيل طريق ال بدير – الفجر الذي كان يسمى بطريق الموت”، مبينا انه “سيتم افتتاح المستشفى التركي في ذي قار نهاية السنة الحالية”.

وتابع، انه “من المؤمل إنجاز أكثر من 50 مدرسة ، مؤكدا ان جميع هذه المشاريع كانت متوقفة”.

واوضح، ان “هناك مشاريع متوقفة لأسباب فنية وإدارية وأخرى تحتاج الى مبالغ بسيطة تم تخصيصها من قبل الحكومة لإنجازها، لافتا الى ان الحكومة تستهدف المشاريع الحيوية والبنى التحتية والطرق والجسور والقطاعات التربوية والصحية”.

واشار الى ان “هناك اجتماعا عقد الأسبوع الماضي مع محافظة واسط بحضور 16 وكيل وزير لمتابعة المشاريع، مبينا ان الأسبوع المقبل ستكون هنالك جلسة مشتركة لمحافظتي ميسان وكركوك لإحصاء المشاريع المتلكئة”.

وبشأن مشروع قانون موازنة 2021، اكد مجيد ان “رئيس الوزراء وجه وزارتي المالية والتخطيط بإرسال الموازنة فورا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تدقيقها من قبل الدائرة القانونية لكي يتم تخصيص جلسة استثنائية لمناقشتها وإحالتها الى مجلس النواب من أجل إقرارها بأسرع وقت”.

ولفت الى ان “الحكومة والبرلمان يجمعان على ضرورة الإسراع بإقرار موازنة 2021”.

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