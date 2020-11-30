دون كلام.. تقنية مستقبلية لتواصل الجنود الأميركيين عبر إشارات الدماغ

2020/11/30 | 10:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} يمول الجيش الأميركي أبحاثا تشبه الخيال العلمي بحيث يكون جنود الجيش الأميركي قادرين مستقبلًا على التواصل مع زملائهم من دون كلام بينهم أثناء العمليات، وذلك وفقًا لبحث جديد حول فك تشفير الإشارات من الدماغ.

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