الكاظمي يصدر توجيهاً فورياً بشان موازنة 2021

2020/11/30 | 10:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإرسال مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 فورا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تدقيقها.

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