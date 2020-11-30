المرور العامة تستثني شريحة من الحجز الإلكتروني

2020/11/30 | 10:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية المرور العامة، الإثنين، استثناء القوات الأمنية وعوائلهم من الحجز الإلكتروني.



وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 تشرين الثاني 2020)، إنه "وجه مدير عام المرور اللواء طارق اسماعيل حسين، بأن تكون مراجعة منتسبي القوات الأمنية وعوائلهم من الدرجة الأولى بدون حجز إلكتروني، وذلك تثمينا لجهودهم البطولية والتخلف عن مواعيد المراجعة بعد تحديدها بسبب الدوام والنزول وتضارب الإجازة مع موعد المراجعة خصوصا بعد تحديد موعد المراجعة بأسبوع واحد فقط".

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