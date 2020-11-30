الاستخبارات تطيح بـ ’’أبو طلحة’’ في الفلوجة

2020/11/30 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الأنبار

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الاثنين (30 تشرين الثاني 2020)، القبض على عنصر بتنظيم داعش يدعى "أبو طلحة" في الانبار.

وقالت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على الارهابي المكنى (ابوطلحة ) في قضاء الفلوجة ضمن محافظة الانبار المطلوب وفق احكام المادة 4 ارهاب والذي عمل بمايسمى قاطع الانبار".





وأضاف، أنه "من خلال التحقيقات الاولية معه اعترف بعمل ضمن صفوف داعش في هذا القاطع بصفة مقاتل، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل".

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